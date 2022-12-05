Подведены итоги II Конгресса молодых учёных

В Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи состоялся II Конгресс молодых учёных — мероприятие первого года Десятилетия науки и технологий в России. Как рассказали организаторы конгресса, медиастудия Общества «Знание» и АНО «Национальные приоритеты» на II Конгрессе молодых ученых набрала более 23 млн просмотров, осуществила 27 часов вещания, в рамках мероприятия выступили 37 экспертов.

«В национальных целях развития, установленных президентом Российской Федерации, закреплено, что Россия должна занять седьмое место среди научных держав к 2030 году. Сейчас Россия по всем международным параметрам, которые дают независимые исследователи, уверенно входит в десятку и находится на 9 месте по количеству объёмов вложения в науку, количеству учёных, доле исследований в ВВП и другим параметрам», — заявил заместитель председателя правительства России, сопредседатель Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

По его словам, Россия показывает положительную динамику, и этот тренд важно сохранить.

Со своей стороны, помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что к науке в настоящее время предъявляются большие требования и именно она несёт существенные изменения.

«Самое серьёзное развитие происходит вне зоны комфорта. Наша страна вышла из нее под воздействием санкций. А мы умеем работать под давлением, это наша национальная черта», — сказал он.

Кроме того, в медиастудии выступил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Проводился опрос: что играет важную роль в развитии науки. Один из ключевых ответов был — привлечение молодых специалистов. Это как раз то, что можно решить за счёт просвещения. И это одна из таких ключевых задач «Знания»: не просто передать знания, а зажечь интерес в глазах», — сказал он.

Прямой эфир из медиастудии можно было увидеть на площадке конгресса, а также на сайте и в соцсетях.