Корабль «Шэньчжоу-15» с космонавтами состыковался с основным отсеком орбитальной станции

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком «Тяньхэ» китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом информирует Центральное телевидение Китая, которое ведёт трансляцию запуска.

Уточняется, что стыковка произошла в 5:42 по пекинскому времени (0:42 мск). Полёт корабля длился около 6,5 часов. Ранее стало известно, что Китай запустил корабль «Шэньчжоу-15» к национальной космической станции «Тяньгун».