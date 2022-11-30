Корабль «Шэньчжоу-15» с космонавтами состыковался с основным отсеком орбитальной станции

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Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком «Тяньхэ» китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом информирует Центральное телевидение Китая, которое ведёт трансляцию запуска.

Уточняется, что стыковка произошла в 5:42 по пекинскому времени (0:42 мск). Полёт корабля длился около 6,5 часов.

Ранее стало известно, что Китай запустил корабль «Шэньчжоу-15» к национальной космической станции «Тяньгун».

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