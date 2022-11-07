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Севастопольские археологи создали цифровую модель раскопа

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Сотрудники Севастопольского государственного университета создали цифровую модель раскопа по итогам экспедиции на античное городище Акра.
Севастопольские археологи создали цифровую модель раскопа
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на программу Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Специалисты оцифровали все культурные слои. 3D-модель позволяет проследить за всем процессом раскопок.

«Цифровая модель крайне важна, ведь археологи, изучая культурный слой, фактически уничтожают то, что «консервировалось» сотни, а зачастую и тысячи лет. А значит, необходимо как можно более точно зафиксировать всё, что вскрывается в ходе раскопок», — заявил директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ Виктор Вахонеев.

По его словам, это открывает новые возможности, чтобы передать результаты работы коллегам из будущего, поскольку до сих пор основным способом визуальной фиксации являются фотографии, чертежи, планы.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев рассказал о новых археологических находках в Крыму.

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