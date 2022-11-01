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19FortyFive: искуственный интеллект Су-57 позволяет принимать мгновенные решения в бою

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен принимать решения благодаря искуственному интеллекту бортового компьютера, заявил военный эксперт Питер Сучиу.

«Одна из примечательных особенностей Су-57 — технология искусственного интеллекта (ИИ), которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолёта и предоставлять важную информацию человеку», — пишет Сучиу в статье для 19FortyFive.

По его словам, данный ИИ позволит пилоту мгновенно принимать решения в ходе боя.

Он отметил, что роль технологии искуственного интеллекта в будущем будет возрастать.

Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о первом полёте модернизированного самолёта пятого поколения Су-57.

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