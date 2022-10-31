Иммунолог Продеус сообщил, что клиническая картина штамма «омикрон» изменилась

Штамм коронавируса «омикрон» стал чаще встречаться среди детей, однако болезнь протекает легко, заявил педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

«Штамм «омикрон» был более заразен, но зато клиническая картина стала другой. В этом отношении мы перекрестились, могу сказать, да, пусть будет больше сопливых, чем попадающих в реанимацию. «Омикрон» стал чаще встречаться среди детей, но ушло количество воспалительных синдромов, которые были связаны с тяжёлым течением болезни у детей», — цитирует его НСН.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с сайтом «Москва 24» допустил одновременное заболевание ОРВИ и вариантом коронавируса «цербер».