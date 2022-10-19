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В Тюмени открылся форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ»

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В Тюмени 19 октября открылся XV Международный форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2022».

Ключевым мероприятием первого дня станет панельная дискуссия «Технологическая независимость регионов», участие в которой примут представители федеральных ведомств, пишет megatyumen.ru.

«В этом году мы организуем площадку для Международного форума муниципальных властей «Города настоящего и будущего» для обсуждения лучших практик цифровизации городского хозяйства, транспорта, благоустройства территорий и других важных отраслей», — прокомментировал директор Департамента информатизации региона Станислав Логинов.

По его словам, на пленарной сессии ожидается порядка 70 гостей, в том числе представители из Китая, Индии и Киргизии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в рамках Российского экологического форума (РЭФ) в Московской области прошло около 20 профессиональных дискуссий.

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