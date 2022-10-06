Космонавт Артемьев рассказал об уникальной миссии его коллеги Кикиной на МКС

Лётчик-космонавт, командир экипажа космического корабля «Союз МС-21» Олег Артемьев рассказал, что космонавт Анна Кикина станет единственным человеком на Международной космической станции (МКС), который будет работать на роботе-манипуляторе ERA и обеспечивать выходы в открытый космос в российском сегменте.

В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что Кикиной, как профессиональному бортинженеру на МКС, предстоит заниматься техническим обслуживанием систем станции, проводить всевозможные эксперименты.

«На неё возложена миссия — она будет единственный человек на станции, который будет отвечать за работу на европейском манипуляторе ERA, который мы в нашем полёте ввели в действие. В нашем полёте был Сергей Корсаков, отвечал за ERA, я у него был запасным. Она будет основным, у неё запасных нет, то есть без неё там ERA работать не будет», — рассказал Артемьев.

Накануне стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon и экипажем Crew 5, в который входит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, стартовала из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Ранее командир экипажа SIRIUS-21 Олег Блинов в интервью «Известиям» рассказал, как наземный эксперимент, моделирующий пребывание людей на лунной базе в течение 240 дней, помогает подготовиться к тому, что ждёт человека при освоении других планет.