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В Госдуме прокомментировали присуждение Нобелевской премии авторам метода клик-химии

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Научный руководитель РХТУ имени Д.И. Менделеева, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии 2022 года разработчикам нового метода сверхбыстрого синтеза молекул — клик-химии.
В Госдуме прокомментировали присуждение Нобелевской премии авторам метода клик-химии
  • AP

«Таким способом можно получать лекарства, проводить исследование биологических молекул, создавать новые полимерные материалы», — рассказал «Известиям» Мажуга.

Клик-химия применяется для создания новых фармацевтических субстанций, а также в генетике, когда некоторые «сломанные» участки ДНК пытаются заменить на другие, функционирующие нормально.

Это направление используют и для синтеза наночастиц.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена за «развитие клик-химии и биоортогональной химии». Лауреатами стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.

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