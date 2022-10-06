В Госдуме прокомментировали присуждение Нобелевской премии авторам метода клик-химии
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«Таким способом можно получать лекарства, проводить исследование биологических молекул, создавать новые полимерные материалы», — рассказал «Известиям» Мажуга.
Клик-химия применяется для создания новых фармацевтических субстанций, а также в генетике, когда некоторые «сломанные» участки ДНК пытаются заменить на другие, функционирующие нормально.
Это направление используют и для синтеза наночастиц.
Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена за «развитие клик-химии и биоортогональной химии». Лауреатами стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.