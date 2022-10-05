Учёный Волчков заявил, что нобелевские лауреаты открыли новые возможности для фармацевтики

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что нобелевские лауреаты открыли новые возможности для фармацевтики.

«Они изобрели специальные составляющие, это такие посредники, которые используются в клик-химии и позволяют без проблем соединять малые химические элементы. Это открытие позволило синтезировать сложные органические молекулы, которые близки к тем, которые синтезируют в нашем организме с помощью ферментов», — заявил учёный в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, фактически, с точки зрения фармацевтики, можно модернизировать молекулу до неузнаваемости, и тогда её селективность, специфичность повысится на несколько порядков.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена за «развитие клик-химии и биоортогональной химии». Лауреатами стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.