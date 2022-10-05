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Учёный Волчков заявил, что нобелевские лауреаты открыли новые возможности для фармацевтики

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что нобелевские лауреаты открыли новые возможности для фармацевтики.
Учёный Волчков заявил, что нобелевские лауреаты открыли новые возможности для фармацевтики
  • РИА Новости

«Они изобрели специальные составляющие, это такие посредники, которые используются в клик-химии и позволяют без проблем соединять малые химические элементы. Это открытие позволило синтезировать сложные органические молекулы, которые близки к тем, которые синтезируют в нашем организме с помощью ферментов», — заявил учёный в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, фактически, с точки зрения фармацевтики, можно модернизировать молекулу до неузнаваемости, и тогда её селективность, специфичность повысится на несколько порядков.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по химии за 2022 год присуждена за «развитие клик-химии и биоортогональной химии». Лауреатами стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.

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