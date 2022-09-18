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На космодром Байконур прибыла делегация NASA

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На космодром Байконур прибыла делегация NASA в преддверии первого за полтора года полёта американского астронавта на российском корабле.
На космодром Байконур прибыла делегация NASA
  • РИА Новости

«Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрёстному полёту на корабле «Союз» — это представители NASA и родственники астронавта Фрэнка Рубио», — сообщили в российской госкорпорации.

18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс, отмечает РИА Новости.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-22» запланирован на 16:54 мск 21 сентября.

На корабле к Международной космической станции (МКС) отправятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франсиско Рубио.

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