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Китайские учёные обнаружили следы извержения вулканов в лунном грунте

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В образцах лунного грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5», китайские учёные обнаружили свидетельства выбросов вулканической лавы.

Об этом говорится в сообщении Национального центра космической науки при Академии наук КНР.

«Результаты показывают, что в районе приземления «Чанъэ-5» произошли как минимум четыре извержения вулканической лавы», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным учёных, активизация вулканической деятельности в месте посадки аппарата произошла около 2 млрд лет назад.

Ранее стало известно, что китайские учёные обнаружили новый неизвестный минерал на Луне в образцах грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5».

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