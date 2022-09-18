Китайские учёные обнаружили следы извержения вулканов в лунном грунте
Об этом говорится в сообщении Национального центра космической науки при Академии наук КНР.
«Результаты показывают, что в районе приземления «Чанъэ-5» произошли как минимум четыре извержения вулканической лавы», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным учёных, активизация вулканической деятельности в месте посадки аппарата произошла около 2 млрд лет назад.
Ранее стало известно, что китайские учёные обнаружили новый неизвестный минерал на Луне в образцах грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5».