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Глава «Роскосмоса»: стоимость создания РОС определят после эскизного проектирования

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Объёмы финансирования и сроки развёртывания российской орбитальной станции (РОС) определят после завершения эскизного проектирования объекта. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Глава «Роскосмоса»: стоимость создания РОС определят после эскизного проектирования
  • © Оргкомитет Национального промышленного саммита "Промышленная политика в новых реалиях"

По его словам, в настоящее время эскизным проектированием занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«Оно должно быть завершено до конца 2023 года, после чего станут понятны облик станции, параметры орбиты, объёмы необходимого для её создания финансирования, а также возможные сроки развёртывания», — приводит ТАСС заявление Борисова.

Также глава «Роскосмоса» допустил изменение названия российской орбитальной станции.

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