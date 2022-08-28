Глава «Роскосмоса»: стоимость создания РОС определят после эскизного проектирования

Объёмы финансирования и сроки развёртывания российской орбитальной станции (РОС) определят после завершения эскизного проектирования объекта. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его словам, в настоящее время эскизным проектированием занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«Оно должно быть завершено до конца 2023 года, после чего станут понятны облик станции, параметры орбиты, объёмы необходимого для её создания финансирования, а также возможные сроки развёртывания», — приводит ТАСС заявление Борисова.

Также глава «Роскосмоса» допустил изменение названия российской орбитальной станции.