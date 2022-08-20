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ЦНИИмаш: на создание космической системы «Млечный путь» уйдёт $2 млрд

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На создание системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности «Млечный путь» потребуется $2 млрд, говорится в материалах головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

«Общие затраты по созданию системы оцениваются в $2 млрд», — цитирует ТАСС материалы.

Концепция «Млечного пути» была утверждена в начале 2022 года.

Завершение реализации проекта предполагается в 2035 году.

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