Чебурашка станет индикатором невесомости у экипажа «Союз МС-22»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».
«При наступлении невесомости по нему (индикатору. — RT) космонавты определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту», — пояснила пресс-служба.
Церемония передачи пройдёт на фоне центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.
21 сентября 2022 года российский «Союз МС-22» полетит с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом из США Франциско Рубио.