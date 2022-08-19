Чебурашка станет индикатором невесомости у экипажа «Союз МС-22»

Чебурашка в виде мягкой игрушки послужит индикатором невесомости у экипажа корабля «Союз МС-22», запуск которого запланирован на 21 сентября 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».

«При наступлении невесомости по нему (индикатору. — RT) космонавты определяют, что работа двигателей ракеты завершена и космический корабль вышел на орбиту», — пояснила пресс-служба.

Церемония передачи пройдёт на фоне центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

21 сентября 2022 года российский «Союз МС-22» полетит с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом из США Франциско Рубио.