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Россия может запустить квантовый спутник в 2023 году

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Россия в 2023 году может запустить собственный спутник с квантовыми ключами.
Россия может запустить квантовый спутник в 2023 году
  • AFP

Об этом в интервью «Газета.Ru» рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ по направлению «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» Игорь Павлов.

«Мы в рамках работ по НТИ делали наземный приёмник, и также у нас есть партнёр — компания, которая занимается как раз разработкой оборудования для спутника. Спутниками у нас занимаются «Роскосмос», «Газпром космические системы», а мы разрабатываем оборудование, которое на спутник будет устанавливаться. Первые запуски будут уже, наверное, в 2023 году», — сказал физик.

Спутник будет распределять по открытому пространству квантовые ключи между Москвой и Владивостоком, после чего появится возможность посредством любых средств связи обмениваться информацией, зашифровав её с помощью этих ключей.

Ранее «Известия» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщили, что рентгенологи Москвы создали разработку системы ГОСТа для тестирования искусственного интеллекта в медицине.

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