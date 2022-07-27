Научный сотрудник Эйсмонт прокомментировал ситуацию с МКС

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал ситуацию с МКС.
Научный сотрудник Эйсмонт прокомментировал ситуацию с МКС
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В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что на Международной космической станции находится около 17 т российских научных приборов.

«Это не то, что «вот мы доделали, и всё, больше нам ничего не нужно». Нет, нужно ещё, много чего нужно. И если мы говорим о продолжении экспериментов, если такое продолжение кажется малореализуемым в завтрашнем дне, то рассчитывать на то, что это прямо сейчас может быть замещено работой на новой станции, — это мечты», — сказал эксперт.

По его словам, определённые эксперименты будут перемещены, но это произойдёт «явно не завтра».

Ранее Эйсмонт в беседе с «Радио 1» высказался о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года.

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