Артемьев и Кристофоретти во время работы в космосе запустили десять спутников

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Космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев вместе с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти запустили десять спутников по программе научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф».
Артемьев и Кристофоретти во время работы в космосе запустили десять спутников
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев запустил первые два малых космических аппарата, которые были доставлены на грузовом корабле «Прогресс МС-20» в начале лета», — сообщила российская госкорпорация.

Речь идёт о спутниках «Циолковский-Рязань». При помощи этих аппаратов для школьников начнут проводить уроки из космоса.

Кроме того, Артемьев запустил и вторую партию из восьми спутников «ЮЗГУ-55».

21 июля Олег Артемьев приступил к 62-му выходу в открытый космос по российской программе вместе с Самантой Кристофоретти.

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