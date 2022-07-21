Космонавт Блинов рассказал об эксперименте с имитацией полёта для изучения поведения человека

Командир экипажа SIRIUS-21 Олег Блинов рассказал, как наземный эксперимент, моделирующий пребывание людей на лунной базе в течение 240 дней, помогает подготовиться к тому, что ждёт человека при освоении других планет.

«Главные факторы воздействия среды, моделирующие реальный космический полёт, заключались в пространственной и социальной изоляции с жёстко навязанным режимом деятельности», — рассказал Блинов в интервью «Известиям».

По словам космонавта, важно учитывать и то, что участник эксперимента постоянно находится в ограниченном коллективе людей и работает в условиях гиподинамии.

Ранее, по сообщениям сайта «Москва 24», учёные из Университета Флориды рассказали о результатах экспериментов по использованию лунного грунта — реголита — в качестве субстрата для выращивания растений.