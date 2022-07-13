Научный директор Московского планетария Рублёва рассказала о суперлунии

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о суперлунии, которое 13 июля смогут наблюдать москвичи и жители других российских регионов.
Научный директор Московского планетария Рублёва рассказала о суперлунии
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«Такие явления происходят довольно часто. Другое дело, насколько Луна окажется ближе к Земле, чем обычно. И сегодня как раз тот случай, когда Луна пройдёт практически на минимальном расстоянии от Земли. И вот тогда мы и наблюдаем самое близкое, или самое большое, суперлуние. И это совпадает с полнолунием. Такое совпадение бывает редко. Обычно проходит двое-трое суток, и тогда они в одну точку не сходятся. Если сегодня будет благоприятная погода, хорошие условия для наблюдения, то мы сможем увидеть очень большую Луну», — заявила специалист.

Ранее сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников рассказал «Известиям» о таком явлении, как суперлуние, и разъяснил, почему Луна имеет красный оттенок в этот период.

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