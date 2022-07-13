Учёный Масленников назвал причины изменения цвета Луны

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Сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников рассказал «Известиям» о таком явлении, как суперлуние, и разъяснил, почему Луна имеет красный оттенок в этот период.
Учёный Масленников назвал причины изменения цвета Луны
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«Цвет его (оттенка. — RT) зависит только от локальных атмосферных условий (загрязнённость атмосферы, наличие тумана), и ни от чего больше. Например, когда Луна низко над горизонтом, она имеет красноватый оттенок, потому что у таких лучше большая длина волны, они успешно огибают пылевые частицы в атмосфере и достигают наших глаз. Более короткие волны поглощаются взвешенными в воздухе частицами», — сказал Масленников.

По его словам, красный цвет лучше всего виден с большого расстояния.

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