Учёный Масленников назвал причины изменения цвета Луны

Сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников рассказал «Известиям» о таком явлении, как суперлуние, и разъяснил, почему Луна имеет красный оттенок в этот период.

«Цвет его (оттенка. — RT) зависит только от локальных атмосферных условий (загрязнённость атмосферы, наличие тумана), и ни от чего больше. Например, когда Луна низко над горизонтом, она имеет красноватый оттенок, потому что у таких лучше большая длина волны, они успешно огибают пылевые частицы в атмосфере и достигают наших глаз. Более короткие волны поглощаются взвешенными в воздухе частицами», — сказал Масленников.

По его словам, красный цвет лучше всего виден с большого расстояния.