Инструктор Блинов рассказал, какие технологии использовались во время эксперимента SIRIUS-21

Инструктор Олег Блинов рассказал о ходе эксперимента SIRIUS-21 по имитации экспедиции на Луну, который завершился 3 июля.

«Хотелось путешествовать, хотелось простора, хотелось оказаться в горах или на море. Это было возможно благодаря VR-технологиям. У нас была особая методика», — сообщил Блинов в беседе с телеканалом «Звезда».

Международный эксперимент по имитации полёта и высадке на Луну SIRIUS-21, который проходил в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН, длился восемь месяцев.

Международный экипаж, в который входили Олег Блинов (Россия), Виктория Кириченко (Россия), Уильям Браун (США), Эшли Ковальски (США) и Салех Омар Аль Амери (ОАЭ), провёл в изоляции 240 дней.

По сообщениям сайта «Москва 24», учёные из Университета Флориды рассказали о результатах экспериментов по использованию лунного грунта — реголита — в качестве субстрата для выращивания растений.