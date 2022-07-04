Инструктор Блинов рассказал, какие технологии использовались во время эксперимента SIRIUS-21

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Инструктор Олег Блинов рассказал о ходе эксперимента SIRIUS-21 по имитации экспедиции на Луну, который завершился 3 июля.
Инструктор Блинов рассказал, какие технологии использовались во время эксперимента SIRIUS-21
  • РИА Новости

«Хотелось путешествовать, хотелось простора, хотелось оказаться в горах или на море. Это было возможно благодаря VR-технологиям. У нас была особая методика», — сообщил Блинов в беседе с телеканалом «Звезда».

Международный эксперимент по имитации полёта и высадке на Луну SIRIUS-21, который проходил в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН, длился восемь месяцев.

Международный экипаж, в который входили Олег Блинов (Россия), Виктория Кириченко (Россия), Уильям Браун (США), Эшли Ковальски (США) и Салех Омар Аль Амери (ОАЭ), провёл в изоляции 240 дней.

По сообщениям сайта «Москва 24», учёные из Университета Флориды рассказали о результатах экспериментов по использованию лунного грунта — реголита — в качестве субстрата для выращивания растений.

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