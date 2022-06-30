В Татарстане троим учёным присудили госпремии имени Алемасова
- РИА Новости
- © Пресс-служба президента Татарстана
Об этом информирует «Бизнес Online» со ссылкой на указ, опубликованный на сайте правительства республики.
Премия, как отмечается, присуждена доктору и двум кандидатам технических наук.
Размер каждой премии составляет 75 тыс. рублей.
На соискание премии им. Алемасова могут быть выдвинуты учёные в возрасте до 35 лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.