В Татарстане троим учёным присудили госпремии имени Алемасова

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении троим учёным республики государственной премии им. Вячеслава Алемасова.
В Татарстане троим учёным присудили госпремии имени Алемасова
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба президента Татарстана

Об этом информирует «Бизнес Online» со ссылкой на указ, опубликованный на сайте правительства республики.

Премия, как отмечается, присуждена доктору и двум кандидатам технических наук.

Размер каждой премии составляет 75 тыс. рублей.

На соискание премии им. Алемасова могут быть выдвинуты учёные в возрасте до 35 лет. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.

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