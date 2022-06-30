Рогозин: начался отбор белорусских космонавтов для полёта на МКС
Об этом сообщает РИА Новости.
«Отбор начинается, займёт месяца два, не меньше… минимум до конца лета», — заявил гендиректор госкорпорации.
Кандидаты пребывают для испытаний в соответствии со специальным графиком прохождения медицинской комиссии. Среди критериев отбора здоровье, уровень физической подготовки, наличие специальных знаний и навыков.
Кроме того, от Белоруссии уже начали поступать предложения тем исследования на МКС. Так, президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков приложил отдельным письмом список тем для изучения.