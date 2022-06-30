Рогозин: начался отбор белорусских космонавтов для полёта на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о старте отбора белорусских космонавтов для полёта на Международную космическую станцию. Этот этап продлится до осени.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Отбор начинается, займёт месяца два, не меньше… минимум до конца лета», — заявил гендиректор госкорпорации.

Кандидаты пребывают для испытаний в соответствии со специальным графиком прохождения медицинской комиссии. Среди критериев отбора здоровье, уровень физической подготовки, наличие специальных знаний и навыков.

Кроме того, от Белоруссии уже начали поступать предложения тем исследования на МКС. Так, президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков приложил отдельным письмом список тем для изучения.