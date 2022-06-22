НИИ Роспотребнадзора: угрозы распространения сибирской язвы после первого случая нет

В центре Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора сообщили, что угрозы распространения в России сибирской язвы после первого случая, выявленного в Ставропольском крае, нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ.

«Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объёме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — сообщили в центре Роспотребнадзора.

О первом выявленном в крае случае заболевания человека сибирской язвой сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.