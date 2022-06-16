Представитель ВОЗ: сотрудничество организации с Россией сохраняется

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что сотрудничество ВОЗ с Россией продолжается.

«Как видите, я здесь постоянно, никуда не делась. У нас продолжается сотрудничество по туберкулёзу, по неинфекционным заболеваниям, по потреблению соли — по всему. Что мы делали до сих пор, мы делаем дальше», — сообщила она в интервью «Известиям», цитирует ТАСС.

При этом Вуйнович уточнила, что принятие резолюции по ситуации с Украиной также не изменит характер отношений и не ограничит сотрудничество с Россией.

На сегодняшний день ВОЗ ведёт диалог со специалистами Роспотребнадзора по отслеживанию гепатита неизвестного происхождения у детей. Организации объединяют усилия, чтобы выявить синдром.