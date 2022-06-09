В «Роскосмосе» рассказали, что космонавты России могут запустить рекордное число спутников

Космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев рассказал, что российские космонавты могут установить рекорд по количеству малых космических аппаратов, запущенных во время одного выхода в открытый космос.

По словам Артемьева, которые передаёт ТАСС, на данный момент планируется запустить шесть аппаратов, а во время следующей внекорабельной деятельности — ещё четыре.

Однако, отмечает космонавт, специалисты рассматривают возможность запуска сразу десяти спутников за один выход в открытый космос с целью их «общения» между собой.

Ранее начальник отдела по использованию ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Иван Ревнивых в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС» заявил, что первый спутник высокоорбитального комплекса ГЛОНАСС планируют запустить в 2028 году.