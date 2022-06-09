Гинцбург: дети 9—11 лет первыми пройдут вакцинацию от COVID-19 в рамках исследований

Вакцинация детей от COVID-19 в рамках клинических исследований начнётся с возрастной категории 9—11 лет, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сначала препарат вводить будут детям 9—11 лет, а потом уже пойдёт более младший возраст — 6—9 лет», — передаёт ТАСС слова Гинцбурга.

Он отметил, что первые 16 детей в возрастной категории от девяти до 11 лет с родителями дали своё согласие на участие в исследованиях и уже прошли предварительное обследование.

Ранее Гинцбург информировал, что вакцинация детей 6—11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнётся 9—10 июня.

16 мая ФАН со ссылкой на заявление Роспотребнадзора сообщило об отмене всех антиковидных ограничений в детских лагерях России.