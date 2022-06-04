Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа в обсерватории «Спектр-РГ»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил восстановить работу отключённого немецкой стороной телескопа eROSITA в орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

«Я дал указание начать подготовку к восстановлению работы германского телескопа eROSITA в космической обсерватории «Спектр-РГ» в паре с российским телескопом», — написал он в Telegram.

Рогозин добавил, что у Берлина не было морального права отключать телескоп из-за «русофобских политических соображений».

«Работа космической обсерватории необходима для науки», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» заранее подготовился к санкциям и пройдёт через них с минимальными потерями.