Названная в честь Донбасса ракета с кораблём «Прогресс МС-20» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а», названная именем «Донбасс» в честь Донецкой и Луганской народных республик, стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём «Прогресс МС-20».

РИА Новости

Об этом сообщил «Роскосмос». Пуск произошёл в 12:32 мск. На ракету нанесены надпись «Донбасс», а также флаги ДНР и ЛНР. 31 мая сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовой площадке на Байконуре.