Названная в честь Донбасса ракета с кораблём «Прогресс МС-20» стартовала с Байконура

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Ракета «Союз-2.1а», названная именем «Донбасс» в честь Донецкой и Луганской народных республик, стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём «Прогресс МС-20».
Названная в честь Донбасса ракета с кораблём «Прогресс МС-20» стартовала с Байконура
  • РИА Новости

Об этом сообщил «Роскосмос».

Пуск произошёл в 12:32 мск.

На ракету нанесены надпись «Донбасс», а также флаги ДНР и ЛНР.

31 мая сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовой площадке на Байконуре.

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