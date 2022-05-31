Метеоролог Шувалов опроверг прогноз о холодном лете из-за влияния космической пыли

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов опроверг вероятность холодного лета из-за космической пыли, которая надвигается на Землю.

Специалисты выдвинули гипотезу, что пыль может заблокировать поток тепла от Солнца, следствием чего станет холодное лето.

Шувалов в комментарии Пятому каналу заверил, что космическая пыль не может повлиять на земные погодные условия.

«Насколько мне известно, ни одна физмодель климатической системы, для которой рассчитывается её будущее состояние, не содержит в себе такого элемента, как поток космической пыли. Дело в том, что он влияет в наименьшей степени на поведение климатической системы, в долях процентов только влияет на общий поток солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, который является, собственно говоря, причиной всех дальнейших циркуляций атмосферы и дальнейшего развития процессов», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа установится аномальная жара на текущей неделе.