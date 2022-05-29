Ракету для полёта на китайскую космическую станцию установили на стартовый стол

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Ракету-носитель «Чанчжэн-2F» с кораблём «Шэньчжоу-14», на котором экипаж из трёх тайконавтов отправится в июне к Национальной орбитальной станции КНР «Тяньгун», установили на стартовый стол.

«29 мая пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» и ракета-носитель «Чанчжэн-2F», созданные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией, были перемещены в центр запусков», — следует из заявления Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Отмечается, что наземное оборудование и средства обслуживания космодрома работают в штатном режиме.

Позже, согласно плану, будут проведены предстартовые проверки готовности ракеты, космического корабля и техники.

В апреле глава Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Хао Чунь заявил, что китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою национальную орбитальную станцию вместе Россией и другими странами, невзирая на сложную геополитическую ситуацию в мире.

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