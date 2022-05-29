Ракету для полёта на китайскую космическую станцию установили на стартовый стол
«29 мая пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» и ракета-носитель «Чанчжэн-2F», созданные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией, были перемещены в центр запусков», — следует из заявления Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).
Отмечается, что наземное оборудование и средства обслуживания космодрома работают в штатном режиме.
Позже, согласно плану, будут проведены предстартовые проверки готовности ракеты, космического корабля и техники.
В апреле глава Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Хао Чунь заявил, что китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою национальную орбитальную станцию вместе Россией и другими странами, невзирая на сложную геополитическую ситуацию в мире.