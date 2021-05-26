Трансляция лунного затмения из Буэнос-Айреса

В среду, 26 мая, жители некоторых регионов Земли могут наблюдать сразу за тремя астрономическими событиями, связанными с Луной: прохождением перигея, полнолунием и полным затмением. По словам астрономов, подобное сочетание явлений происходит примерно раз в 12 лет для каждого полушария. В России затмение будет частично видно жителям юго-востока Сибири и Дальнего Востока. RT вёл прямую трансляцию из Буэнос-Айреса.