Мифы, фильмы, невесомость: космонавты отвечают на вопросы в студии RT

В преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина RT пригласил в студию российских космонавтов Анну Кикину, Андрея Борисенко и Сергея Рязанского. К разговору также присоединится канадский астронавт Крис Хэдфилд. Мы поговорим о полётах на орбиту и подготовке к ним, о том, чем пахнет космос и чего больше всего не хватает на МКС. Также обсудим фильмы и мифы о космонавтике. А ещё зададим космонавтам вопросы, которые вы присылали в течение последних двух недель. Авторы самых интересных получат призы! Победителей узнаем в прямом эфире.