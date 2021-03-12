Российское или зарубежное: тест RT об изобретениях

Изобретения и открытия не только продвигали науку, но и улучшали бытовую жизнь человека. Томас Эдисон придумал электрическую лампочку и фонограф, а Владимир Зворыкин был одним из пионеров телевидения. Александр Попов сконструировал первый в мире радиоприёмник, а братья Люмьер стали родоначальниками кино. Знаете ли вы, авторство каких изобретений принадлежит российским учёным, а каких — зарубежным? Проверьте себя с тестом RT.

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