Будет как новый: учёные разработали материал для самовосстанавливающихся электронных дисплеев

Исследовательская группа из Южной Кореи разработала материал для экранов электронных устройств, который может сам восстанавливаться после повреждений. Секрет эффекта «заживления» кроется во входящих в состав бесцветного полиимида микрокапсулах с льняным маслом. Они ломаются при определённом механическом воздействии, а вещество устраняет локальные повреждения поверхности при комнатной температуре.

Совместная исследовательская группа Корейского института науки и технологий и Университета Ёнсе создала модифицированный материал полиимид со способностью к самовосстановлению. Об этом сообщает издание Composite Part B: Engineering.

Исследователи поставили перед собой задачу решить проблему хрупких, часто повреждающихся экранов электронных устройств. Разработка учёных представляет собой улучшенный с помощью добавок бесцветный полимер, в состав которого входят микрокапсулы, наполненные льняным маслом, а также силикон. Полученный модифицированный полиимид обладает способностью самостоятельно восстанавливаться после появления трещин и других повреждений.

«Мы сумели разработать самовосстанавливающийся бесцветный полиимид, который поможет радикальным образом решить проблемы, связанные с физическими свойствами и сроком службы повреждённых полимерных материалов, а также представили область применения данного материала, например при создании гибких дисплеев и электронного оборудования», — заявила команда разработчиков.

Самовосстанавливающийся полиимид обладает выдающимися механическими, электрическими и химическими свойствами

© Korea Institute of Science and Technology(KIST)

Исходный материал полиимид обладает выдающимися механическими, электрическими и химическими свойствами. Он прозрачен как стекло, отличается высокой прочностью на разрыв, не царапается и не повреждается даже после сотен тысяч сгибаний.

Секрет самовосстановления заключается в добавлении льняного масла, часто применяющегося в живописи. При повреждении такого материала микрокапсулы с маслом ломаются, после чего оно заполняет и «заживляет» нужный участок. Причём затвердевание масла происходит при комнатной температуре, что выгодно отличает корейскую разработку от большинства самовосстанавливающихся покрытий, в которых повреждения затягиваются только после сильного нагрева.