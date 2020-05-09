Ожившие кадры, ожившая история: проект #СтраницыПобеды завершается эмоциональным видеоклипом на «Жди меня» Симонова

«Как я выжил, будем знать только мы с тобой...» — проект #СтраницыПобеды приносит своё финальное посвящение тем, кто 75 лет назад воевал за сегодняшний мир. В нём легендарное стихотворение Константина Симонова звучит на фоне оживших снимков грозных дней Великой Отечественной войны.

Константин Симонов написал своё стихотворение «Жди меня» в самом начале Великой Отечественной войны, в конце июля 1941 года, а напечатали его в январе 1942-го. В архиве поэта сохранились сотни ответов в стихах и прозе.

Сын поэта, журналист и писатель Алексей Симонов, рассказал проекту #СтраницыПобеды: «Стихотворение похоже на молитву, с такой завораживающей интонацией оно, наверное, самое популярное в русской истории. Сколько людей его переписали от руки и послали с фронта в тыл и из тыла на фронт, не знает никто. Вокруг этого стихотворения творились чудеса; рассказывали, что оно родилось в Литве на литовском, в Хайфе на иврите, в донских степях на итальянском языке. Самой популярной была версия, что это письмо было послано с воли в лагерь и написано до войны».

В финальном посвящении проекта #СтраницыПобеды это легендарное стихотворение исполняет писательница и журналист Ксения Лукьянова-Емельянова под музыку композитора Максима Макарычева (On-The-Go, Sirotkin).

Визуальной осью посвящения стали редкие кадры времён Великой Отечественной войны, многие из которых предоставлены Центральным музеем Вооружённых сил РФ. Фотографии оживлены диджитал-художником Алексеем Захаровым.

«Фотографии Победы — важнейшая часть нашего исторического наследия. Анимация этих изображений — не просто попытка освежить взгляд современника на историю, увидеть знаменитые снимки в другой форме. Это прежде всего способ вовлечения зрителя в события тех трудных лет», — отметил Алексей Захаров.

#СтраницыПобеды — проект-посвящение RT к 75-летию Победы. История, рассказанная молодыми и для молодых на языке современных медиа и цифрового искусства. Присоединяйтесь к нам в Instagram, на YouTube, в Facebook, «ВКонтакте» и до 15 мая следите за почасовой хроникой последних дней войны в Twitter.