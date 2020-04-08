«Ломоносов» против COVID-19: как суперкомпьютер МГУ ищет лекарство от коронавируса
- Суперкомпьютер МГУ «Ломоносов»
- © МГУ
Сотрудники лаборатории вычислительных систем и прикладных технологий программирования Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ начали поиск лекарственного препарата от коронавирусной инфекции с помощью суперкомпьютера «Ломоносов».
Результаты их работы будут проверены экспериментально в лаборатории противовирусных и дезинфекционных средств Института вирусологии имени Д.И. Ивановского.
По мнению исследователей, потенциальный препарат от коронавирусной инфекции будет воздействовать на активные центры белков-мишеней вируса SARS-CoV-2 и блокировать его. Суперкомпьютер «Ломоносов» значительно ускорит работу по поиску лекарства: он проведёт подбор молекул методом докинга — молекулярного моделирования. Предполагается, что компьютер сможет за короткое время «подобрать» нужное лекарство.
«Если мы заблокируем работу белка-мишени с помощью молекулы, которая избирательно свяжется с ним в его активном центре, то развитие болезни приостановится», — рассказал заведующий лабораторией вычислительных систем и прикладных технологий программирования НИВЦ МГУ Владимир Сулимов.
- Масштабные расчёты продлятся несколько дней
- РИА Новости
- © Павел Кононов
Как утверждают учёные, «Ломоносов» произведёт поиск нужных молекул, дизайн новых, суперкомпьютерный докинг и экспериментальное тестирование активности молекул.
Масштабные расчёты на суперкомпьютере МГУ «Ломоносов» продлятся несколько дней.
По мнению исследователей, экспериментального подтверждения можно ожидать не ранее чем через несколько месяцев.
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