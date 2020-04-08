«Ломоносов» против COVID-19: как суперкомпьютер МГУ ищет лекарство от коронавируса

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Арсений Скрынников
Научно-исследовательский вычислительный центр Московского университета приступил к масштабным расчётам на суперкомпьютере для поиска лекарства от коронавируса. В работе используется метод докинга — молекулярного моделирования. Вычисления займут несколько дней. Но экспериментального подтверждения, по мнению учёных, можно ожидать только через несколько месяцев.
«Ломоносов» против COVID-19: как суперкомпьютер МГУ ищет лекарство от коронавируса
  • Суперкомпьютер МГУ «Ломоносов»
  • © МГУ

Сотрудники лаборатории вычислительных систем и прикладных технологий программирования Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ начали поиск лекарственного препарата от коронавирусной инфекции с помощью суперкомпьютера «Ломоносов». 

Результаты их работы будут проверены экспериментально в лаборатории противовирусных и дезинфекционных средств Института вирусологии имени Д.И. Ивановского.

По мнению исследователей, потенциальный препарат от коронавирусной инфекции будет воздействовать на активные центры белков-мишеней вируса SARS-CoV-2 и блокировать его. Суперкомпьютер «Ломоносов» значительно ускорит работу по поиску лекарства: он проведёт подбор молекул методом докинга — молекулярного моделирования. Предполагается, что компьютер сможет за короткое время «подобрать» нужное лекарство.

«Если мы заблокируем работу белка-мишени с помощью молекулы, которая избирательно свяжется с ним в его активном центре, то развитие болезни приостановится», — рассказал заведующий лабораторией вычислительных систем и прикладных технологий программирования НИВЦ МГУ Владимир Сулимов.

  • Масштабные расчёты продлятся несколько дней
  • РИА Новости
  • © Павел Кононов

Как утверждают учёные, «Ломоносов» произведёт поиск нужных молекул, дизайн новых, суперкомпьютерный докинг и экспериментальное тестирование активности молекул.

Масштабные расчёты на суперкомпьютере МГУ «Ломоносов» продлятся несколько дней. 

По мнению исследователей, экспериментального подтверждения можно ожидать не ранее чем через несколько месяцев.

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