Amerikansky tovarishch в советской танковой бригаде: как Джозеф Байерли сражался на Западном и Восточном фронтах

Ровно 75 лет назад к советским войскам в Польше вышел бежавший из немецкого плена американский солдат и уговорил командование танковой бригады разрешить ему остаться, чтобы сражаться с фашистами. Через несколько дней Джозеф Байерли въехал на танке в тот самый нацистский лагерь для военнопленных, из которого совершил побег, а несколько недель спустя встретился с маршалом Георгием Жуковым.

Джозеф Роберт Байерли попал в воздушный десант сразу после окончания школы в 1942 году. После месяцев обучения и тренировок в ночь с 5 на 6 июня 1944 года. Байерли был заброшен с тысячами других десантников в Нормандию.

Эта высадка прошла для Байерли непросто. Его воздушная группа попала под огонь с земли и воздуха, и сержант, которому не было и 21 года, видел, как в других подбитых самолётах гибнут его товарищи, а прыгнувших парашютистов расстреливают прямо в воздухе. Байерли прыгнул и приземлился на крышу церкви. Связь со своей частью он потерял.

За сутки вынужденно самостоятельной операции десантник подорвал небольшую электростанцию и забросал гранатами отряд гитлеровцев. Пробираясь по кустам к следующей цели, Байерли наткнулся на укреплённую пулемётную позицию немцев и был взят в плен. Так начались месяцы лагерей.

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Первая попытка побега состоялась на марше во Франции. Однако через полдня он снова попался и был доставлен на допрос.

«Меня допрашивали по 20—24 часа в сутки, хотели получить ответы на обычные вопросы. Спрашивали, почему я, этнический немец, сражался за евреев Рузвельта и Моргентау против своего народа. В какой-то момент во время допроса я обозвал немецкого офицера сукиным сыном — и очнулся через несколько дней в госпитале со страшной головной болью и пробитой головой», — писал Джозеф Байерли в своих воспоминаниях.

Перед тем как попасть в шталаг (лагерь для военнопленных), Байерли с колонной других солдат был отправлен в Париж — как он рассказывал, «для пропагандистских целей» «Люди, стоявшие вдоль улиц, плевали в нас и забрасывали гнилыми объедками», — вспоминает он.

17 сентября 1944 года Байерли оказался в шталаге III-C, третьем шталаге за время его плена. Сейчас это территория Польши, рядом находится город Костшин-на-Одре (прежде Кюстрин). В 90 км к западу — Берлин. Из этого лагеря Байерли сбежит, попадётся, будет возвращён и снова сбежит.

Поезд до гестапо

Для американцев и британцев шталаг был совсем не тем, чем он был для пленных советских солдат. Можно было не работать, их кормили (хоть и мало — около 1600 калорий в день), пропускалась гуманитарная помощь от Красного Креста.

В шталаге III-C — но в отдельном лагере — содержались и советские пленные. Байерли и его товарищи видели их через ограждение. Его сын, Джон Байерли, в своих интервью пересказывал впечатления отца от этого соседства:

«Папа говорил: «Да, конечно, нам давали очень мало еды, нам было всегда очень голодно, нам хотелось есть. Но мы видели, как советские военнопленные буквально умирали от голода на наших глазах. И мы, хотя были очень голодные, всё-таки всегда находили способ как-то перебросить через колючую проволоку кое-что этим людям, нашим союзникам — советским, чтобы они не умирали от голода».

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Через пару месяцев после прибытия в шталаг Байерли и несколько товарищей предприняли попытку побега. Неподалёку была железнодорожная станция, и каждый вечер с неё уходил поезд — по словам их информатора, в Польшу.

За десять пачек сигарет договорились с одним из дневных охранников, что тот «не заметит», как в колючей проволоке возникнет дыра. Поезд подъехал к станции в положенное время, но на развилке свернул вовсе не в Варшаву.

Утро следующего дня беглецы встретили на Южном вокзале Берлина.

Заговорщики смогли уговорить местного рабочего укрыть их и помочь выйти на подполье. Но наутро в дом, где они прятались, пришли люди с автоматами. Беглецы снова попались, но на этот раз не к военным.

«В последующие семь — десять дней мы узнали: всё, что мы слышали про гестапо, было правдой. Нас допрашивали, пытали, били ногами, швыряли, по нам ходили, подвешивали за заведённые за спину руки, хлестали кнутом, били дубинками и прикладами ружей. Когда казалось, что их арсенал исчерпан, они придумывали новые способы пыток. Когда ты начинал терять сознание, они начинали заново», — рассказывал Джозеф Байерли.

Их вызволили немецкие военные, настояв, что военнопленные не проходят по профилю гестапо, которое относилось к органу политической разведки и полиции безопасности Третьего рейха. Байерли был отправлен в шталаг Люфт III, а потом возвращён в шталаг III-C в Польше.

«Хочу пойти с вами на Берлин»

Новая попытка побега была назначена на январь 1945 года. С помощью спрятанных в лагере раций американские военнопленные поняли, что к ним приближаются советские войска.

Байерли и несколько других заключённых инсценировали несчастный случай и драку, чтобы отвлечь внимание охраны, и залезли в бочки из-под картошки, которые вот-вот должны были вывезти из лагеря. Недалеко от последнего поста бочки опрокинулись, беглецы выпали и бросились в кусты. Охрана открыла огонь. Уцелел только Байерли. По его следу пустили собак. Сержант прыгнул в реку и целую ночь шёл в воде, чтобы его не могли учуять.

На третий день пути Байерли дошёл до сарая, где провёл всю ночь. На следующий день вокруг стоял грохот взрывов и перестрелки, а вечером к сараю подошла советская танковая бригада.

«Я вышел и представился русскому командиру на английском и ломаном польском как «Amerikansky tovarishch». Объяснил, что я американский военнопленный, что я сбежал, хочу присоединиться к ним и пойти с ними на Берлин убивать нацистов», — вспоминал Джозеф Байерли.

#1Бел45 К нашей 1-й гв. танковой бригаде вышел бывший американский военнопленный Джозеф Байерли, сказал, что он парашютист американской 101-й воздушно-десантной дивизии. Уговорил командование 1-й гвардейской танковой бригады взять его в боевой состав танкового батальона. pic.twitter.com/abvBR9VuTU — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 24, 2020

По некоторым данным, тем командиром была знаменитая женщина-танкист Александра Самусенко. Байерли выдали ППШ-41 и назначили в группу пехоты, которая ехала на задней части танка. По иронии судьбы, это был американский танк M4 «Шерман», поставленный на 2-й Белорусский фронт по лендлизу.

Через несколько дней батальон, преодолевая сопротивление отступающих гитлеровских войск, прибыл в тот самый шталаг III-C. Байерли помог взорвать сейф и забрал оттуда свою карточку заключённого — единственный сохранившийся документ, хоть как-то удостоверявший его личность.

Жуков выписывает подорожную

Продвижение Байерли в составе Восточного фронта оборвалось через десять дней. Колонну атаковали с воздуха, и десантник получил множественные ранения. Его отправили в госпиталь.

«Вдруг в госпитале началась какая-то суматоха. Многие пациенты пытались встать, и я тоже попытался. Ко мне подошёл русский офицер. Я его сразу узнал, это был маршал Жуков. Он велел мне лечь и через переводчика спросил, как я себя чувствую, где я был ранен», — вспоминал Джозеф Байерли.

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Байерли попросил Жукова помочь с документами. На следующий день десантник получил письмо за подписью маршала с требованием оказать любую помощь американцу, чтобы тот мог добраться до Москвы.

В Москве Байерли обратился в американское посольство, но вышла неувязка. По документам выходило, что он погиб во Франции, о чём уже были извещены его родители. Однако личность десантника смогли подтвердить по отпечаткам пальцев.

Байерли вернулся домой в апреле 1945 года. В сентябре 1946-го он обвенчался с Джоанной Хэловел — в той же церкви, где за два года до этого его заочно отпевали. Даже священник был тот же.

После окончания войны Джозеф Байерли впервые приехал в Советский Союз в 1979 году и с тех пор неоднократно бывал в СССР, а позже в России. Умер он в 2004 году от сердечного приступа и был похоронен с почестями на Арлингтонском военном кладбище.

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Незадолго до смерти Байерли снова посетил Россию и в одном из интервью попросил не называть его героем.



«Я выполнял свой долг. Это было военное время. Настоящие герои — те, которые так и не вернулись домой», — сказал он.

Его сын Джон Байерли, в 2008—2012 годах бывший послом США в России, отмечал в беседах со СМИ, что отец всю жизнь был благодарен советским солдатам за спасение.

«В момент, когда он был абсолютно беззащитен, они его приняли, вооружили, дали ему еды — в лагере его морили голодом, — рассказал RT Джон Байерли. — Этот сбежавший американский солдат был их союзником. И он понял, что, если останется с ними, то будет в надёжных руках».

Этот и другие интересные факты о Великой Отечественной войне — в проекте #СтраницыПобеды, запущенном RT в честь приближающегося 75-летия Победы.

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