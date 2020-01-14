ТвитыПобеды: реконструкция 1945 года в Twitter проведёт от осады Будапешта до взятия Берлина

Что, если бы Twitter существовал в 1945 г. и мы могли читать о событиях Второй мировой войны в прямом эфире день за днём? Проект RT #СтраницыПобеды создал масштабную реконструкцию, в которой десятки реальных исторических голосов рассказывают о последних месяцах Великой Отечественной войны — прямо в вашей ленте.

#СтраницыПобеды — масштабное мультиплатформенное посвящение 75-летию окончания Великой Отечественной войны. И если страницы проекта в Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube больше сосредоточены на обсуждении самой масштабной войны XX века, то #ТвитыПобеды восстанавливают исторические события зимы и весны 1945 г.

#Черняховский45 В 11:00 начали атаку. В условиях сильного тумана 1-ю линию обороны захватили легко, а дальше выяснилось, что 1 ч 45 мин артподготовки были зря: нем. пехота не понесла серьёзных потерь. Уцелевшие вражеские 2-ю, 3-ю и 4-ю линии обороны будем прогрызать весь день. pic.twitter.com/yYssWO5R8S — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) 13 января 2020 г.

Аккаунт Совинформбюро объединяет голоса нескольких десятков действующих лиц: от ставки Верховного Главнокомандующего до газеты «Правда», от военной разведки до маршалов Георгия Жукова и Ивана Конева.

#ТвитыПобеды — масштабная историческая реконструкция событий 1945 года в режиме реального времени. Как следить за проектом в Твиттере? Список хэштегов и их расшифровки на кратких слайдах ниже👇🏻 pic.twitter.com/FMvgFhesjN — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) 13 января 2020 г.

Совинформбюро было создано через два дня после нападения гитлеровской Германии на СССР, чтобы составлять сводки для советских СМИ о текущем положении дел на фронтах, работе тыла и о партизанском движении во время Великой Отечественной войны. Страница его реконструированного двойника постит десятки твитов ежедневно, рассказывая обо всех многочисленных операциях, которые проводила Красная армия в 1945 г.

#ГлавПУРККА45 Пленный солдат 442-го полка 168-й немецкой пехотной дивизии Рудольф Янцен: «За всю войну я никогда не переживал такого адского огня. Творилось что-то неописуемое. Оставшиеся в живых солдаты были совершенно деморализованы и ходили, как очумелые». pic.twitter.com/d1XkL7LIQq — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) 13 января 2020 г.

В основу материалов, работа над которыми велась с лета 2018 г., легли не только сводки самого Совинформбюро, но и архивы газет того времени, приказы, секретные доклады, депеши и т.п. Помимо этого прозвучат воспоминания военачальников, например, маршалов Родиона Малиновского и Фёдора Толбухина, которые провели сложнейшую операцию по взятию Будапешта, или Василия Чуйкова — генерала, прошедшего Сталинград и принимавшего капитуляцию военного гарнизона Берлина.

#ТвитыПобеды, иллюстрированные уникальными снимками из архива Центрального музея вооружённых сил, проведут читателей от осады Будапешта до легендарной сводки Совинформбюро от 15 мая 1945 г.: «Приём пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен».

#Малиновский45 Продолжаются тяжёлые бои во внутренних районах Будапешта. Несмотря на непрерывные контратаки немецко-венгерских войск, мы продолжаем отвоёвывать у них одну позицию за другой. Венгры лишились значительного числа своих САУ. Мы взяли штурмом Иозефштадтский вокзал. pic.twitter.com/wU3btRuE9y — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) 11 января 2020 г.

Исторический консультант проекта Александр Вершинин (кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России ХХ—ХХI вв. МГУ им. М. В. Ломоносова) убеждён, что подобный формат популяризации истории особенно востребован именно сегодня:

«Исчезает барьер, часто возникающий перед человеком, который, не будучи профессионалом и не имея возможности специально изучать интересующие его исторические события, хочет знать историю своей страны. Эта информация просто направляется в те каналы, которые ему привычны, которыми он пользуется в повседневной жизни».

Однако формат подачи материала не должен влиять на историческую объективность, и команда, стоящая за #ТвитамиПобеды, уделяет этому особое внимание.

«Каждый факт, который мы сообщаем читателю, проходит тщательную проверку, — рассказывает Александр Вершинин. — Мы сверяемся с основным источником, перепроверяем его по документам и мемуарам и лишь потом выпускаем информацию в свет. Эта работа кропотливая, она требует особого внимания и времени. Но она необходима. Мы лишь даём нашим героям высказаться на том языке, который понятен человеку XXI в. Мы своего рода переводчики. На нас лежит большая ответственность, но мы в то же время протягиваем ту нить, которая связывает эпохи и поколения».

В следующих статьях мы расскажем о других платформах проекта. Следите за #СтраницамиПобеды в YouTube, Facebook, ВК, Instagram и Twitter.