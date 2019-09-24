«Смотрим фильм «Белое солнце пустыни»: командир экипажа «Союза МС-15» Скрипочка о любимой предполётной традиции

На космодроме Байконур проходит предстартовая пресс-конференция экипажей космического корабля «Союз МС-15», полёт которого к Международной космической станции запланирован на 25 сентября. На вопросы журналистов отвечают российские космонавты Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков, американские астронавты Джессика Меир и Томас Машбёрн, а также участники космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури и Султан Аль Неяди. RT ведёт прямую трансляцию.