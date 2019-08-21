Природная переработка: обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан

Микроорганизм метанолипария, обитающий в море на больших глубинах, способен разлагать сырую нефть на углекислый газ и метан. К такому выводу пришли немецкие учёные. Теперь исследователи хотят запустить обратный процесс: заставить метанолипарию перерабатывать метан в нефть.

Учёные из Института морской микробиологии Общества научных исследований имени Макса Планка (Германия) обнаружили, что обитающий в море на больших глубинах микроорганизм метанолипария (Methanoliparia) способен без участия бактерий разлагать сырую нефть на метан и углекислый газ. Об этом пишет журнал mBio.

Метанолипария — один из самых древних и примитивных одноклеточных организмов, известных как археи. О том, что археи принимают участие в разложении сложных органических соединений, было известно и ранее, но до сих пор считалось, что в этих процессах принимают участие также бактерии.

Учёные собрали образцы донных отложений из Мексиканского залива, с глубины 3 км, где происходит естественное просачивание нефти и природного газа в морскую воду. Затем они изучили обнаруженные в этих образцах микроорганизмы, включая метанолипарию. Анализ показал, что метанолипария выделяет энзимы, разлагающие сырую нефть, а затем, с помощью других энзимов, перерабатывает полученные простые углеводороды в метан.

Прикреплённые к капле нефти клетки Methanoliparia

© Max Planck / Institute for Marine Microbiology

Автор исследования Гюнтер Вегенер описывает метанолипарию как «композитное существо». Дело в том, что одни ближайшие родственники этого микроорганизма способны разлагать сложные углеводороды на более простые, другие — перерабатывают простые углеводороды в метан. А метанолипария, как оказалось, справляется с обеими задачами: и разлагает нефть, и синтезирует метан.

«Наблюдения при помощи микроскопа показали, что клетки метанолипарии прикрепляются к каплям нефти. Мы не нашли ни единого признака того, что им требуется содействие бактерий и других архей», — пишет Вегенер.

Исследователи обнаружили, что метанолипария встречается в морских нефтяных месторождениях по всему миру. Также было установлено, что вне нефтяных месторождений этот микроорганизм не живёт. Поэтому учёные предполагают, что метанолипария играет ключевую роль в преобразовании нефти в метан. Метан является одним из наиболее вредных парниковых газов, по оценкам учёных эффект от его выброса в атмосферу в 25 раз сильнее, чем от выброса такого же количества углекислого газа.

Сейчас учёные работают над получением штамма метанолипарии в искусственной среде. Если этот проект окажется успешным, начнутся более глубокие исследования микроорганизма и потенциальных способов его применения. Самым многообещающим может стать открытие процесса обратного синтеза: переработки метана в нефть.