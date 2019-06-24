Путь воды: учёные решили возродить древнюю систему борьбы с засухой на перуанском побережье

Учёные объединили современные и доинкские технологии для спасения перенаселённого тихоокеанского побережья Перу от нехватки пресной воды в период засухи. Для решения проблемы исследователи предлагают использовать и модернизировать дошедшую до наших дней систему водоснабжения возрастом около 1400 лет. Древние жители Перу отводили избыточную дождевую воду в Андах через каскад горных склонов таким образом, чтобы она медленно достигала побережья к началу засушливого сезона.

Группа учёных из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) и международной организации «Южноамериканская региональная инициатива по гидрологическому наблюдению андских экосистем» исследовала древний индейский способ задержки воды для борьбы с засухой на перуанском побережье. Об этом сообщается в журнале Nature Sustainability.

Перуанское побережье (Коста) — узкая полоса суши между Тихим океаном и Андами, на которой в период засухи, с мая по октябрь, возникает катастрофическая нехватка пресной воды. С ноября по апрель, во время сезона дождей, регион также испытывает проблемы с водоснабжением: его инфраструктуру разрушают частые оползни, вызванные разливом горных рек. По этим причинам многие стремительно растущие города Косты, включая столичную Лимскую агломерацию (около 12 млн жителей), часто оказываются не в состоянии обеспечить население необходимым количеством воды.

«Положение с водой в Лиме — одно из самых нестабильных в мире. В сезон дождей её слишком много, а во время засухи — слишком мало. Коренные жители Перу знали, как с этим справляться, поэтому для поиска ответов мы обратились к их опыту», — сообщил ведущий автор исследования Ваутер Бюйтарт, представляющий факультет гражданского строительства и прикладной экологии Имперского колледжа Лондона.

Учёные поставили цель — найти способ сохранения обильной влаги сезона дождей до периода засухи. Для решения этой проблемы они обратились к опыту древних перуанцев — индейских племён, живших на территории современного региона Лима задолго до возникновения империи инков. Эта цивилизация круглый год занималась поливным земледелием. Около 600 года нашей эры она создала высокогорные системы отвода избыточной дождевой влаги. Вода с высоты 3500—4000 м медленно просачивалась через каскад горных склонов и достигала побережья как раз к засушливому сезону. Искусственно замедленный путь воды от горных вершин и до побережья занимал до нескольких месяцев.

В расположенном в регионе Лима высокогорном округе Уамантанга сохранилась одна из таких систем. С 2014 до 2016 года учёные изучали древнюю технологию, привлекая местных индейцев для составления карты ландшафта. С помощью гидрологических наблюдений и маркировки потоков воды флуоресцентными красителями они обнаружили, что путь воды от вершины до побережья занимает в среднем около 45 дней.

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Исследователи произвели расчёты по масштабированию и улучшению древней системы с помощью современных инженерных решений. По их мнению, для обеспечения всей Лимской агломерации необходимо перенаправлять и задерживать 35% всей воды во время сезона дождей, что обеспечит дополнительный объём в количестве 99 млн кубометров в год. Для этого нужно дополнить древнюю систему небольшими современными плотинами. Сезон засухи при этом сократится на несколько месяцев, а на оставшийся сложный период запасов пресной воды должно хватить для питья и сельскохозяйственных нужд.

Учёные отмечают, что предметом изучения была всего одна доинкская система борьбы с засухой. Однако они уверены, что аналогичную работу в других районах перуанской Косты необходимо продолжать и при необходимости корректировать с учётом местных особенностей. Восстановление и модернизация технологий древних индейцев обеспечат водную безопасность всего прибрежного Перу, уверены исследователи.

«Удивительный пример изобретательности коренного населения, демонстрирующий огромный потенциал сочетания древних знаний с достижениями современной науки», — заключает соавтор работы Борис Очоа-Токачи.