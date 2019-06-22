Буквы Победы: RT превратил надписи на Рейхстаге в шрифт, посвящённый 75-летию окончания ВОВ
- Советский боец Егор Усачев делает памятную надпись на стене Рейхстага
- РИА Новости
Попробовать шрифт «Май» можно на сайте проекта #СтраницыПобеды. Шрифт воспроизводит живость рукописного текста. Каждая его буква имеет несколько альтернативных форм, что позволяет делать все буквы в словах немного непохожими друг на друга, как будто написанными заново. В основе каждого начертания лежат реальные надписи, оставленные бойцами Красной армии на стенах здания, которое Советский Союз объявил одним из главных символов гитлеровской Германии, — Рейхстага.
«Своими символами и рукописными буквами — каллиграфическими и неотёсанными, аккуратно выведенными и экспрессивно резкими — шрифт «Май» устанавливает графическую связь между прошлым и настоящим, между героями Победы и нами, их потомками. В этих надписях — голоса победителей, их слова и почерк, их память», — рассказал Кирилл Карнович-Валуа, креативный продюсер и автор идеи проекта.
Шрифт «Май» создан дизайн-студией Contrast Foundry; шрифты, разработанные студией, используют Третьяковская галерея, институт «Стрелка», Mail.ru и др. Полную версию шрифта, включающую порядка 500 символов, скоро можно будет бесплатно скачать с сайта проекта #СтраницыПобеды.
«Если смотреть на отдельные знаки и алфавит, шрифт может показаться немного безумным. Но в словах и фразах эта его дикость удивительным образом трансформируется, складываясь в единый почерк. Наша задача заключалась в том, чтобы объединить в одном шрифте всё многообразие характеров, передать то эмоциональное состояние, которым были заряжены буквы, нацарапанные солдатами на стенах Рейхстага», — отмечает Contrast Foundry.
Публикация шрифта станет первой главой специального проекта RT, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Новый документальный проект от создателей #1917LIVE и #Romanovs100 покажет историю Победы сквозь призму социальных медиа и современного искусства.
«#СтраницыПобеды станут, наверное, очень личным проектом для каждого, кто в нём поучаствует. Его авторы пропустят через себя все те страшные события, завершившие войну и приведшие к долгожданной Победе. Мы попытаемся рассказать эту историю через современные медиа, через творчество, через визуальные и интерактивные форматы. Это будет история Победы в историях людей, впервые рассказанная на соцмедиастраницах», — пояснил Кирилл Карнович-Валуа.
- Шрифт «Май»
- RT
Основной этап проекта придётся на январь — май 2020 года. В частности, в аккаунте проекта на YouTube команда расскажет о ветеранах, оставивших надписи в Рейхстаге, которые легли в основу шрифта Победы. Страницы в ВК, Instagram, Facebook и Twitter будут посвящены своим темам. Таким образом, на каждой платформе будет свой уникальный контент.