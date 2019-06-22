Буквы Победы: RT превратил надписи на Рейхстаге в шрифт, посвящённый 75-летию окончания ВОВ

В День памяти и скорби RT открывает проект #Страницы Победы, посвящённый грядущей годовщине окончания Великой Отечественной войны. Прологом этого проекта стал шрифт «Май», созданный на основе оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на стенах Рейхстага весной 1945 года. Сегодня каждый может попробовать составить своё послание при помощи этого «живого» шрифта.

Попробовать шрифт «Май» можно на сайте проекта #СтраницыПобеды. Шрифт воспроизводит живость рукописного текста. Каждая его буква имеет несколько альтернативных форм, что позволяет делать все буквы в словах немного непохожими друг на друга, как будто написанными заново. В основе каждого начертания лежат реальные надписи, оставленные бойцами Красной армии на стенах здания, которое Советский Союз объявил одним из главных символов гитлеровской Германии, — Рейхстага.

«Своими символами и рукописными буквами — каллиграфическими и неотёсанными, аккуратно выведенными и экспрессивно резкими — шрифт «Май» устанавливает графическую связь между прошлым и настоящим, между героями Победы и нами, их потомками. В этих надписях — голоса победителей, их слова и почерк, их память», — рассказал Кирилл Карнович-Валуа, креативный продюсер и автор идеи проекта.

Шрифт «Май» создан дизайн-студией Contrast Foundry; шрифты, разработанные студией, используют Третьяковская галерея, институт «Стрелка», Mail.ru и др. Полную версию шрифта, включающую порядка 500 символов, скоро можно будет бесплатно скачать с сайта проекта #СтраницыПобеды.

«Если смотреть на отдельные знаки и алфавит, шрифт может показаться немного безумным. Но в словах и фразах эта его дикость удивительным образом трансформируется, складываясь в единый почерк. Наша задача заключалась в том, чтобы объединить в одном шрифте всё многообразие характеров, передать то эмоциональное состояние, которым были заряжены буквы, нацарапанные солдатами на стенах Рейхстага», — отмечает Contrast Foundry.

Публикация шрифта станет первой главой специального проекта RT, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Новый документальный проект от создателей #1917LIVE и #Romanovs100 покажет историю Победы сквозь призму социальных медиа и современного искусства.

«#СтраницыПобеды станут, наверное, очень личным проектом для каждого, кто в нём поучаствует. Его авторы пропустят через себя все те страшные события, завершившие войну и приведшие к долгожданной Победе. Мы попытаемся рассказать эту историю через современные медиа, через творчество, через визуальные и интерактивные форматы. Это будет история Победы в историях людей, впервые рассказанная на соцмедиастраницах», — пояснил Кирилл Карнович-Валуа.

Шрифт «Май»

RT

Основной этап проекта придётся на январь — май 2020 года. В частности, в аккаунте проекта на YouTube команда расскажет о ветеранах, оставивших надписи в Рейхстаге, которые легли в основу шрифта Победы. Страницы в ВК, Instagram, Facebook и Twitter будут посвящены своим темам. Таким образом, на каждой платформе будет свой уникальный контент.