Надписи со стен Рейхстага: RT представит шрифт, посвящённый 75-летию окончания ВОВ

22 июня, в День памяти и скорби, RT представит шрифт, разработанный на основе надписей, которые советские солдаты оставили на стенах Рейхстага весной 1945 года. Интерактивный шрифт станет первой частью масштабного проекта, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

30 апреля 1945 года советские войска водрузили свой штурмовой флаг над Рейхстагом в Берлине. Ярко-алый флаг впоследствии получил официальное название — Знамя Победы. Пробираясь на крышу здания, которое Советский Союз объявил главным символом гитлеровской Германии, бойцы Красной армии оставили сотни автографов на его стенах.

Эти надписи, полные гордости и горечи, и легли в основу шрифта «Май», которым RT открывает свой масштабный проект, посвящённый грядущей годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Совместно с дизайн-студией Contrast Foundry креативная команда проекта тщательно изучила сотни оригинальных автографов. На основе этого исследования был создан так называемый альтернативный шрифт, то есть каждая буква получила несколько начертаний.

«Перед нами стояла непростая задача: объединить разные стили написания в единый шрифт, при этом сохранив визуальную точность символов со стен Рейхстага. Мы хотели, чтобы дизайн шрифта максимально точно передавал экспрессию и эмоции тех надписей, чтобы он выглядел живым. Поэтому в шрифте используется специальный фильтр, который как бы добавляет шероховатости, имитируя разную силу нажима. Помимо этого буквы располагаются в строчках чуть-чуть неровно, что отражает естественность рукописного начертания слов на стене», — рассказывает Реваз Тодуа, креативный дизайнер проекта #СтраницыПобеды.

Шрифт можно будет опробовать на сайте #СтраницыПобеды 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Там же скоро можно будет бесплатно скачать полную версию шрифта из 495 символов.

Шрифт «Май» станет первой главой масштабного проекта #СтраницыПобеды. Проект расскажет историю Победы на современном языке — через digital art, мультиплатформенный контент и динамичный сторителлинг в режиме реального времени.

«Проект #СтраницыПобеды станет, наверное, очень личным для каждого участника. Его авторы пропустят через себя все те страшные события, закончившие войну и приведшие к долгожданной победе. Мы попытаемся рассказать эту историю через современные медиа, через творчество, через визуальные и интерактивные форматы. Это будет история Победы в историях людей, впервые рассказанная на соцмедиастраницах», — говорит Кирилл Карнович-Валуа, креативный продюсер и автор идеи проекта.

Основная часть проекта развернётся в 2020-м, но уже в этом году подписчиков ожидает много интересного. В частности, авторы #СтраницПобеды совместно с исследователями из Германии и с Украины расскажут истории надписей на Рейхстаге «в лицах»: каждая буква разработанного шрифта будет связана с именами тех ветеранов, кто оставил ту или иную надпись на стене Рейхстага. Подписывайтесь на страницы проекта в ВК, YouTube, Instagram и Twitter.