«Настоящая редкость»: в Индонезии обнаружили два новых вида птиц

Орнитологи открыли два новых вида птиц на островах индонезийского архипелага Вакатоби. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Зоологическом журнале Лондонского Линнеевского общества. Исследователи давно изучают этот регион, где обитают животные и птицы, непохожие на своих азиатских и австралийских родственников. Специалисты уверены, что их открытие поможет признать архипелаг, где обитает множество эндемиков, особо охраняемой зоной.

Зоологи ирландского Тринити-колледжа, их индонезийские коллеги из Университета Халу Олео и международной организации зоологов «Операция Уоллеса» обнаружили на островах архипелага Вакатоби в Индонезии два новых вида птиц. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Зоологическом журнале Лондонского Линнеевского общества. Представители отряда воробьинообразных получили названия белоглазка Вакатоби и белоглазка Ванги-Ванги.

Профессор зоологии Никола Марплс из Тринити-колледжа организовал группу, которая начала изучать биологическое разнообразие острова Сулавеси и прилегающих архипелагов в 1999 году. Изолированный от остальной суши регион известен необычными растениями и животными — уникальные виды отличаются от своих ближайших родственников из Азии и Австралии. Команда Марплса в течение 20 лет составляет каталог необычных видов, населяющих индонезийские острова.

Учёные полагают, что новые виды белоглазок появились на архипелаге благодаря благоприятным условиям для распространения и размножения.

«Два новых вида из одного рода птиц в одном регионе — это потрясающе. Открытие белоглазки Ванги-Ванги особенно важно, так как она встречается только на одном крошечном острове, а её самые близкие родственники живут на расстоянии более 3 тыс. км», — заявил профессор Марплс.

Регион Сулавеси остаётся малоизученным и требует дополнительной защиты, считают зоологи.

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«Наши открытия представляют не только эволюционный интерес — они также будут иметь реальное значение для сохранения живой природы. Благодаря обнаружению новых видов на островах Вакатоби мы сможем защитить этот уникальный регион. Мы надеемся, что острова будут признаны особо охраняемой зоной, где проживают эндемики — виды, характерные только для этого ареала обитания», — отметил ведущий исследователь группы Марплса доктор Даррен О'Коннелл.

В противном случае наука потеряет новые виды прежде, чем они будут открыты, убеждены зоологи.

Заведующий сектором орнитологии Зоологического музея МГУ Павел Томкович считает открытие ирландских коллег большой удачей.

«Открытие новых видов птиц в наше время настоящая редкость, такое происходит не каждый год. Чаще всего новые виды обнаруживают в джунглях Южной Америки, реже — на экзотических островах. Отечественные орнитологи в основном ведут работу по описанию подвидов. Когда открывают новых морских беспозвоночных животных или насекомых — это заурядная вещь. Известие об открытии новых птиц — маленькая радость для орнитологии, ведь чаще мы сообщаем о потере видов. Если новые виды возникли в результате гибридизации (скрещивания) — это ещё большая редкость», — отметил Томкович в беседе с RT.

В настоящее время учёные из команды Марплса требуют от природоохранных организаций пересмотра статуса защиты для архипелага Вакатоби.

«Эти острова — невероятно захватывающее место для работы, они служат уникальной живой лабораторией, в которой мы изучаем эволюцию в действии», — подчёркивают исследователи.