Трансляция с космодрома Байконур после аварии пилотируемого корабля «Союз МС—10»

11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз МС—10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Корабль экстренно приземлился в Казахстане. На борту находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, оба члена экипажа живы. RT ведёт прямую трансляцию с космодрома Байконур.