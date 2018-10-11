Трансляция с космодрома Байконур после аварии пилотируемого корабля «Союз МС—10»

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RT
11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз МС—10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Корабль экстренно приземлился в Казахстане. На борту находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, оба члена экипажа живы. RT ведёт прямую трансляцию с космодрома Байконур.

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