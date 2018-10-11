Космическая премьера: RT представляет научно-популярное шоу «СТАРТ» о запуске корабля «Союз МС-10» к МКС

Телеканал RT совместно с «Роскосмосом» представляет премьеру научно-популярного шоу «СТАРТ» о запуске корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции. Программу вели корреспондент телеканала RT Игорь Жданов и космонавт-испытатель Анна Кикина. Они рассказали о подготовке космонавтов к старту, изучили устройство МКС, а также продемонстрировали 3D-принтер для печати органов, который будет испытан в условиях невесомости. Завершилась программа прямым включением с космодрома Байконур, откуда в 11:40 стартовал экипаж МКС-57/58.