«Кафе белых акул»: чем объясняется огромное скопление хищников в центральной части Тихого океана

Биологи из Стэнфордского университета «заглянули» в так называемое Кафе белых акул — место посреди Тихого океана, куда ежегодно с декабря до конца весны со стороны калифорнийского побережья и острова Гавайи массово мигрируют хищники. Причины путешествия, которое занимает около месяца, были неясны. Оказалось, что в это время в «кафе» очень много фитопланктона, а также водятся кальмары, медузы и множество видов рыб. Следуя за своей потенциальной добычей, хищники погружаются на почти предельные для своего вида глубины — до 1 тыс. м. Однако исследователи считают, что поведение акул нельзя полностью объяснить их гастрономическими пристрастиями.

Около десяти лет назад учёные заметили, что белые акулы, обитающие недалеко от побережья Калифорнии, Мехико и острова Гавайи, ежегодно с декабря до конца весны массово мигрируют в центральную тихоокеанскую часть — это место прозвали «Кафе белых акул». Путешествие занимает у рыб целый месяц. Однако его причины были неясны.

В этом регионе, как считалось, очень мало пищи для опасных хищников, его даже называли пустыней для акул, поэтому исследователи не могли объяснить, что заставляет их покидать богатые рыбой воды калифорнийского или гавайского побережья. Одно время выдвигалась гипотеза, что акулы собираются в «кафе» для поисков партнёра, но она не подтвердилась.

Биологи из Стэнфордского университета решили выяснить причину загадочной миграции.

«Это самый масштабный пример вертикальной миграции животных на Земле, и нам было очень интересно узнать, что заставляет акул уплывать столь далеко», — сообщил автор исследования Сальвадор Йоргенсен.

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Для наблюдения за акулами специалисты Стэнфордского университета установили камеры на спинных плавниках хищников. В результате выяснилось, что с декабря до конца весны в средних водах очень много фитопланктона, а также водятся кальмары, медузы и множество видов рыб, которые днём погружаются на большие глубины, а ночью поднимаются ближе к поверхности.

Отследив передвижение акул в тихоокеанском «кафе», учёные заметили, что хищники живут по графику потенциальной добычи: днём ныряют в так называемые средние воды на почти предельные для представителей своего вида глубины до 1000 м, а ночью не погружаются ниже 200 м.

При этом в апреле самцы начинают нырять на большую глубину с повышенной интенсивностью — до 140 раз в день, в то время как количество погружений самок остаётся неизменным. Причины такой разницы в поведении исследователи пока объяснить не могут.

«Версия, согласно которой белые акулы посещают «кафе» ради пищи, представляется наиболее достоверной. Для столь крупной хищной рыбы нужна хорошая продовольственная база, поэтому она постоянно находится в поисках пропитания», — сообщил в беседе с RT заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН Денис Моисеев.

Летом белые акулы возвращаются в прибрежные зоны. Дальнейшее изучение меняющегося образа жизни и рациона хищников, как считают эксперты, поможет выработать меры, необходимые для сохранения вида в дикой природе.