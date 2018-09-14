Геологический брексит: как 400 млн лет назад формировался британский архипелаг

400 миллионов лет назад часть суши, которая примыкала к северо-западу современной Франции, отделилась от Европейского континента и постепенно примкнула к острову Великобритания, образовав его южную часть. К такому выводу пришли геологи из Плимутского университета, которые исследовали минеральный состав древних пород на юго-западе Соединённого Королевства. Выяснилось, что подобная структура характерна для соседней Франции и не встречается на остальной территории Британии.

На протяжении нескольких веков учёные считали, что остров Великобритания образовался более 400 млн лет назад в результате слияния двух континентальных массивов — Авалонии и Лаурентии. Однако геологи из Плимутского университета выяснили, что в формировании архипелага участвовала также Арморика — часть суши, отколовшаяся от северо-западной области нынешней Франции.

Новые границы

Подтвердить догадку учёным помогли геологические исследования. Специалисты собрали образцы горных пород на территории юго-западных графств Соединённого Королевства Девон и Корнуолл. Методом рентгенофлуоресцентного анализа был исследован их элементный состав, что позволило рассчитать содержание изотопов стронция и неодима в породах.

Как выяснилось, возраст образцов насчитывает 400 млн лет. Дальнейшее изучение показало, что богатые различными минералами горные породы из Великобритании по своему составу идентичны образцам, взятым ранее на северо-западе Франции. При этом такой «набор» геологических компонентов не встречается больше ни в одном регионе Великобритании.

В итоге учёные смогли проложить чёткую геологическую границу от устья реки Экс на востоке Соединённого Королевства до города Камелфорд на западе страны.

«Новые данные позволяют переписать геологическую историю Великобритании. Существует определённая граница, которая отделяет Корнуолл и юг Девона от остальной части Великобритании. Получается, что с геологической точки зрения эти территории относятся к Франции», — рассказал автор исследования Арьян Дейкстра.

Цикличный процесс

По мнению российских специалистов, геологическое разъединение Франции и Великобритании может быть следствием постепенного распада гипотетического суперконтинента Пангея, объединявшего практически всю сушу на нашей планете 335—175 млн лет назад.

«Выводы западных коллег укладываются в рамки теории дрейфа континентов, в соответствии с которой, например, силуэты Африки и Южной Америки при сложении одного с другим соединяются», — пояснил в беседе с RT завотделом московского филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского Владимир Куприн.

Процесс образования острова Великобритания

© University of Plymouth

Поскольку движение континентальных массивов циклично, то, по словам Куприна, остров Великобритания в далёком будущем может распасться. Эксперт отметил, что такие процессы измеряются геологическим временем — сотнями миллионов лет. С точки зрения учёного, аналогичные явления можно наблюдать и в других частях света.

«В настоящее время примером движения литосферных плит является образование Красного моря. Начиная от Красного моря и дальше по восточной части Африки проходит так называемая система рифтовых долин — огромного тектонического разлома. Приблизительно через 100 млн лет Африка распадётся на две части — и на месте Красного моря образуется обширный океан», — заявил Куприн.