Дождь по заказу: как создание искусственных облаков изменит сельское хозяйство Китая

В КНР стартовал самый масштабный в мире проект по созданию искусственных облаков. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация установила в предгорье Тибета систему устройств, которые образуют грозовые тучи. Предполагается, что выпавшие осадки поднимут уровень воды в реках, в результате чего удастся оросить 1,6 млн квадратных километров посевных полей. По мнению российских экспертов, технология управления дождём никогда не использовалась для столь огромных территорий, поэтому предсказать последствия её применения сложно. Как эксперимент учёных из Поднебесной может повлиять на климат — в материале RT.

Небесная река

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация установила десятки тысяч горелок у подножья хребтов Тибетского нагорья на высоте пяти километров над уровнем моря. Устройства будут сжигать химическое топливо, выпуская в воздух частички йодида серебра. Вещество будет конденсировать водяной пар, образуя тучи. Предполагается, что выпавшие в результате осадки поднимут уровень воды в реках, благодаря чему удастся оросить 1,6 млн кв. км посевных полей. По словам разработчиков, ожидаемые 10 млрд тонн «дополнительных» осадков в год эквивалентны 7% от общего количества потребляемой в Китае питьевой воды.

«Искусственный дождь, который прольётся над Тибетом, поможет решить давнюю проблему засухи, из-за которой страдает урожай. А метеорологические спутники, подключённые к компьютерной сети, позволят учёным контролировать процесс образования облаков», — сообщил глава Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Ли Фанпей.

Горелка для создания искусственных облаков

© Maduo County Government

Создание и установка каждой горелки обошлись в $8 тыс. По словам заведующего отделом физики облаков и активных воздействий ФГБУ «ЦАО» Баграта Данеляна, это сумма достаточно небольшая для выполнения поставленных задач.

«Использование таких наземных генераторов обойдётся дешевле, чем, например, прокладывание к полям труб, по которым течёт вода. Если регион испытывает нехватку воды, то решить проблему поможет либо её закупка, либо использование самолётов, которые будут обрабатывать подходящие облака, чтобы пошёл дождь. Но оба способа являются дорогостоящими и экономически неэффективными. Поэтому китайцы обратились к наиболее дешёвому методу получения дополнительной влаги из облаков», — отметил в беседе с RT Данелян.

Новая и самая масштабная программа по созданию искусственного дождя является продолжением проекта «Небесная река», запущенного в Китае в 2016 году. За два года специалисты успешно испытали работу 500 горелок, установленных в горных районах Тибета и Синьцзяна. В ходе эксперимента образовались дождевые тучи, покрывшие территорию площадью 5 кв. км.

Если более масштабный план окажется успешным, то 10 «лишних» млрд тонн осадков помогут Китаю осуществить проект «Водоснабжение от Юга к Северу». Осадки, попавшие в протекающую на юге страны реку Янцзы, расположенную у подножья гор, достигнут в конечном счёте севера Китая — реки Хуанхэ, снабдив, таким образом, водой все регионы Поднебесной.

Поднебесный масштаб

По мнению российских учёных, технология, которая позволяет с помощью определённых веществ провоцировать конденсацию водяных капель, их рост и выпадение осадков, не является инновационной.

«Йодид серебра — это достаточно стандартный реактив, который вызывает осадки из облачной влаги. Опыты по управлению дождями с использованием йодида серебра проводились во многих странах, в том числе в СССР, с середины XX века. Но, конечно, это были не столь масштабные проекты», — сообщил в беседе с RT заместитель директора главной геофизической обсерватории имени Воейкова Сергей Чичерин.

Солидарен с учёным его коллега, заместитель директора Института глобального климата и экологии Сергей Семёнов.

«Давно известен способ активного воздействия на осадки. Если, например, к Москве в день праздника приближается атмосферный фронт, из которого, предположительно, прольётся дождь, то в облака пускают определённые реагенты. Это способствует преждевременному образованию капель, и дождь проливается на некотором расстоянии от Москвы. Поэтому китайцы взяли за основу уже давно известную технологию. Пока не вполне ясно, удастся ли им осуществить идею в таких масштабах и контролировать весь процесс или же возникнут какие-то неожиданные последствия. Но нет никаких видимых препятствий для управления погодой и, в частности, дождём», — отметил в интервью RT Семёнов.

По мнению Данеляна, наземные генераторы, которые создают искусственные кристаллизованные ядра на основе йодистого серебра, известны давно. Однако их работу не проверяли на столь больших территориях. По мнению учёного, в горной и предгорной части такая система должна работать эффективно.

Однако, по мнению экспертов, не исключён неконтролируемый сход ливневых вод с гор, что может привести к подтоплению отдельных территорий и даже к наводнениям, которые в последнее время не раз наблюдались в Поднебесной.

Также собеседники RT отметили, что, вопреки распространённым слухам, подобные манипуляции с погодой никак не сказываются на здоровье людей.